Зеленский сделал важное заявление о встрече с Путиным [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным тет-а-тет. Однако, он считает, что окружение российского лидера против этой встречи, которая может принести "неожиданный результат". Об этом Зеленский заявил на выездном заседании фракции "Слуга народа".
По словам Зеленского, встреча с Путиным - это правильный шаг.
"Я хотел бы встретиться с президентом РФ. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной. Мне понятно, что окружение президента России не хочет, чтобы мы встречались тет-а-тет, потому что это может принести неожиданный результат", - заявил президент Украины.
Однако, Зеленский готов к встрече в нормандском формате.
"Я готов к любой встрече, потому что такая встреча поможет Украине, поможет решить трагедию на Донбассе и вопрос Крыма. Уверен, что если Украина скажет, что давайте не обсуждать те или иные вопросы, то встречу можно приблизить. Пока что мы такого позволить не можем", - заявил президент Украины.
Ранее сообщали, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин подтвердил готовность встретиться с президентом Украины Зеленским, но тему оккупированного Крыма на этой встрече Россия обсуждать отказывается.
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