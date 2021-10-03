Столичный футбольный клуб "Динамо" провел непростой поединок с донецким "Шахтером" в 10-м туре украинской Премьер-лиги. Матч закончился с "мирным" счетом 0:0.

"Горняки" перехватили инициативу в самом начале матча, при этом "бело-синие" сумели создать момент на 9-й минуте поединка, когда левый полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена сумел прорваться в штрафную площадку соперников, где "провалил" момент неточным ударом в штангу.

Отмечается, что "Шахтер" упустил шанс взять ворота киевлян, когда полузащитник "горняков" Алан Патрик, прибежав в штрафную площадку киевлян, однако пробил над "девяткой" створки ворот. Во втором тайме соперниками также были предприняты попытки взять ворота друг друга, однако никто не смог результативно закончить свои атаки. Таким образом, киевское "Динамо" сохранило свою позицию в турнирной таблице, оставив в своем активе 26 очков, а у донецкого "Шахтера" осталось 23 балла.

Читайте также, столичный футбольный клуб "Динамо" оштрафовали на 500 тысяч гривен из-за непозволительного поведения болельщиков "бело-синих" во время поединка с "Александрией". В УАФ дополнительно решили закрыть 2 сектора (41 и 43) во время двух последующих домашних поединков "Динамо".

Кроме того, центральный полузащитник донецкого "Шахтера" Вячеслав Танковский прибыл в Харьков для подписания контракта с "Металлистом". 26-летний футболист последние два сезона провел в аренде в "Мариуполе", он уходил в статусе арендованного в "Зарю", тот же "Мариуполь" и киевский "Арсенал".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.