Столичный футбольный клуб "Динамо" оштрафовали на 500 тысяч гривен из-за непозволительного поведения болельщиков "бело-синих" во время поединка с "Александрией". Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

При этом в УАФ дополнительно решили закрыть 2 сектора (41 и 43) во время двух последующих домашних поединков "Динамо" которые пройдут на НСК "Олимпийском".

Отмечается, что киевляне будет вынуждены провести один домашний матч без болельщиков условно с испытательным сроком до конца сезона 2021/2022 Украинской премьер-лиги.

Читайте также, УЕФА очень жестко наказала киевское "Динамо" за ряд нарушения, где влючевым стало - несоблюдение противоэпидемических правил болельщиками на матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Дополнительный штраф был выписан за то, что на стадионе были заблокированы проходы.

Читайте также, у нового нападающего киевского футбольного клуба "Динамо" Эрика Рамиреса была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция. Сейчас футболист идет на поправку и вскоре снова сможет предоставлять свои услуги "бело-синим".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.