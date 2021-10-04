Війна на Донбасі: ворог обстріляв українські позиції з мінометів [ Редактировать ]
На Донбасі за минулу добу дві ворожі атаки. Втрат серед українських армійців немає.
Супротивник бив у напрямку Лебединського з протитанкових та автоматичних гранатометів. А біля Водяного обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
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Бійці - у задовільному стані, повідомили у штабі. Поблизу Кримського на Луганщині та Павлополя на півдні Донеччини ворог вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Загалом за попередню добу - 12 атак. У напрямку Світлодарська противник вів прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів. Біля Водяного та Павлополя скинув з безпілотників осколкові гранати, а також обстріляв українські позиції з гранатометів і стрілецької зброї.
Напередодні ворог 8 разів порушував режим тиші.
Його стан задовільний. Напередодні ворог 8 разів порушував режим тиші.
Біля Майорська та Луганського прицільно накривав із протитанкових гранатометів.