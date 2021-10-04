Авіакатастрофа в Італії: всі пасажири загинули [ Редактировать ]
Восьмеро людей загинули внаслідок авіакатастрофи в Італії. Невеличкий приватний літак прямував на Сардинію. Незадовго після злету він врізався в будівлю на околиці Мілана.
Будинок стояв порожнім через ремонт. Причини аварії з'ясовують. За словами очевидців, після падіння прогриміли вибухи. Потому спалахнула пожежа, зокрема, зайнялися й кілька авто, припаркованих неподалік. На облавку перебували двоє пілотів та шестеро пасажирів, серед них і дитина.
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