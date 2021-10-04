Стихія вбила трьох людей в Омані [ Редактировать ]
Щонайменше троє людей загинули внаслідок тропічного циклону Шахін, в Омані. Серед загиблих - дитина. Затопило прибережні райони. Влада закликала тамтешніх жителів евакуюватися.
Авіарейси скасували. Подекуди стихія спричинила масштабні зсуви ґрунту. В столиці Маскаті до завершення шторму перекрили дороги. У деяких районах з міркувань безпеки вимкнули електрику.
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Внаслідок підземних поштовхів магнітудою 5,8 багато будівель зазнали руйнувань. Під завалами церкви загинула одна людина, дев'ятеро травмувались. Місцеві розповідають, що підземні поштовхи тривали кілька хвилин і відчувалися на всій території острова.
Внаслідок підземних поштовхів магнітудою 5,8 багато будівель зазнали руйнувань. Під завалами церкви загинула одна людина, дев'ятеро травмувались. Місцеві розповідають, що підземні поштовхи тривали кілька хвилин і відчувалися на всій території острова.