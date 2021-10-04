В Каліфорнії нафта спричинила екологічну катастрофу [ Редактировать ]
Екологічна катастрофа в Каліфорнії. Через прорив трубопроводу від бурової вишки в океан вилилося 3 тисячі барелів нафти. Вона утворила пляму площею близько 35 квадратних кілометрів.
Пляжі уздовж узбережжя забруднені. На берег викинуло мертву рибу та птахів. Фахівці з'ясовують причину аварії.
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Через прорив трубопроводу від бурової вишки в океан вилилося 3 тисячі барелів нафти.
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