В Одессе полуголый мужчина сорвался с дерева из-за кота (видео) [ Редактировать ]
Источник: Pexels
В Одессе неподалеку от железнодорожного вокзала произошел курьезный случай. События развернулись на улице Старосенной. Забавное видео обнародовали в одном из одесских Telegram-каналов.
Так, кот залез на дерево, а мужчина решил снять его оттуда. Для этого он снял рубашку и полез на дерево, где сидело животное.
"Спасатель" залез уже достаточно высоко, но в какой-то момент упал с дерева.
Друзья пытались поймать "спасателя", но им это не удалось. Скорее всего, пострадавший получил несколько ушибов, а кот так и остался сидеть на дереве.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что в середине июня под Киевом из-за бешеного кота на карантин закрыли 11 сел.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Государственная поддержка Одессы позволит Украине сделать качественный скачок в сфере туризма
В Одессе, в Малиновском районе города, правоохранители задержали злоумышленника
Одесса уверенно возвращается к допандемической цифре в три миллиона туристов в год
У природі їх налічують лише кілька тисяч особин. Живуть ці велетні до 75 років, однак дуже повільно розмножуються. Виводять потомство раз на два роки й зазвичай мають лише одне пташеня.