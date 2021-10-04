В Одессе неподалеку от железнодорожного вокзала произошел курьезный случай. События развернулись на улице Старосенной. Забавное видео обнародовали в одном из одесских Telegram-каналов.

Так, кот залез на дерево, а мужчина решил снять его оттуда. Для этого он снял рубашку и полез на дерево, где сидело животное.

"Спасатель" залез уже достаточно высоко, но в какой-то момент упал с дерева.

Друзья пытались поймать "спасателя", но им это не удалось. Скорее всего, пострадавший получил несколько ушибов, а кот так и остался сидеть на дереве.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что в середине июня под Киевом из-за бешеного кота на карантин закрыли 11 сел.

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