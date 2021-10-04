Власне, що ж це таке - "Пандора Пейперс"? Скандальний архів оприлюднив Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів. У ньому - 12 мільйонів документів з компроматом на президентів, монархів і знаменитостей.

Медійники проаналізували внутрішні папери 14 офшорних реєстраторів. З-поміж інших світових лідерів офшорні статки, зокрема, знайшли в прем'єрів Чехії та Пакистану, короля Йорданії, сім'ї президента Азербайджану та близького оточення Путіна. Зокрема, в архіві згадується про офшорну компанію та квартиру в Монако за понад три з половиною мільйони євро близької подруги Путіна Світлани Кривоногих, від якої, як зазначили журналісти, в нього є дочка.

Згадали в "архівах Пандори" і про гендиректора "Першого каналу" Костянтина Ернста та його таємну купівлю 39 кінотеатрів Москви, на місці яких - згодом - звели торгові центри. В офшорному списку також зять глави "Транс-нафти" Андрій Болотов з кіпріотським громадянством, і низка депутатів Держдуми та членів Ради Федерації.

У Кремлі на публікацію "Пандора Пейперс" відреагували традиційно. Мовляв, нічого особливого в цих документах вони не помітили й жодних прихованих багатств у топчиновників немає.