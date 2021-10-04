Человечество столкнется в будущем с новым смертельным так называемым "вирусом Х". Такой прогноз дали в Китае. С таким предупреждением выступил глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу на международном форуме "Наука и технологии в обществе". Об этом сообщает DIP.

При этом, отмечается, что его характеристики на данный момент никому не известны.

Говоря об этом вирусе, Гао Фу подчеркнул важность взаимодействия с целью предотвращения его распространения, ведь пандемия короновируса вскрыла целый пласт проблем.

Мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с рядом других проблем, таких как инфодемия, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются. Это рождает множество слухов и проблем, которые приходится решать.

"Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю "принцип четырех C": сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication), и, наконец, координация, порой и с третьей стороной", – добавил он.

Кроме того, у вакцин Pfizer и Moderna проверяют возможные новые побочные эффекты. Проверки проходят в Европейском союзе, Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать эти новые реакции, чтобы определить, действительно ли это побочные эффекты.

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