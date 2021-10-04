Человечество столкнется со смертельным "вирусом Х": врач назвал способ предотвращения [ Редактировать ]
Источник: Pexels
Человечество столкнется в будущем с новым смертельным так называемым "вирусом Х". Такой прогноз дали в Китае. С таким предупреждением выступил глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу на международном форуме "Наука и технологии в обществе". Об этом сообщает DIP.
При этом, отмечается, что его характеристики на данный момент никому не известны.
Говоря об этом вирусе, Гао Фу подчеркнул важность взаимодействия с целью предотвращения его распространения, ведь пандемия короновируса вскрыла целый пласт проблем.
Мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с рядом других проблем, таких как инфодемия, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются. Это рождает множество слухов и проблем, которые приходится решать.
"Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю "принцип четырех C": сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication), и, наконец, координация, порой и с третьей стороной", – добавил он.
Кроме того, у вакцин Pfizer и Moderna проверяют возможные новые побочные эффекты. Проверки проходят в Европейском союзе, Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать эти новые реакции, чтобы определить, действительно ли это побочные эффекты.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Ученые Национальной академии наук заявил о том, что в трех областях Украины заметно ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом
В Украине вынесли первый приговор врачу за подделку коронавирусных-сертификатов
В понедельник, 4 октября городской голова Львова Андрей Садовой заявил, что город уже входит в "красную" зону адаптивного карантина
В США фармацевтическая компания MSD провела успешные испытания таблеток от коронавируса
Мужчину из Ивано-Франковской области и женщину из Хмельницкого оштрафовали за попытку пересечь с с поддельными паспортами границу с Польшей