В Мукачево Закарпатской области горит здание бывшего завода "Мукачевприбор". Об этом сообщает ГСЧС в Закарпатской области.

Сообщение о пожаре в заброшенном промышленном здании на территории бывшего завода "Мукачевприбор" на улице Мира в Мукачево спасатели получили в 11:30.

Площадь возгорания составила 1200 кв. м, спасатели уже локализовали пожар.

На месте происшествия работают 9 единиц техники и 39 спасателей.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет. Продолжается ликвидация пожара.

Напомним, что утром 1 октября в Киеве вспыхнула столовая инженерной гимназии. Еще до приезда пожарных учителя вывели на улицу 1500 детей.