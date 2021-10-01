На Закарпатье горит здание завода "Мукачевприбор" (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В Мукачево Закарпатской области горит здание бывшего завода "Мукачевприбор". Об этом сообщает ГСЧС в Закарпатской области.
Сообщение о пожаре в заброшенном промышленном здании на территории бывшего завода "Мукачевприбор" на улице Мира в Мукачево спасатели получили в 11:30.
Площадь возгорания составила 1200 кв. м, спасатели уже локализовали пожар.
На месте происшествия работают 9 единиц техники и 39 спасателей.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет. Продолжается ликвидация пожара.
Напомним, что утром 1 октября в Киеве вспыхнула столовая инженерной гимназии. Еще до приезда пожарных учителя вывели на улицу 1500 детей.
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