Одного український військового поранено сьогодні на фронті. Бійця евакуювали до шпиталю, стан його здоров'я - задовільний. Від початку доби окупаційні війська тричі порушили режим тиші. З гранатометів різних калібрів ворог атакував наші позиції поблизу Трьохізбенки, Новотошківського та Красногорівки. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Докладніше - Руслан Смєщук.

Далеко в степу видно дим. На позиціях ворога щось догорає. Наші укріплення поблизу Світлодарської дуги - це форпост, який врізається в лінію оборони противника. В армійських окопах помітні сліди від влучання ВОГів - гранат, випущених з автоматичного гранатомета.

Було... стріляли ВОГами... - Оце він може наробити таку шкоду? - Так, осколками ВОГа.

Нещодавно наші передові позиції опинилися під щільним ворожим вогнем.

Іван, військовослужбовець Збройних сил України:

З початку з кулеметів почали крити, потім з автомата, далі було декілька приходів РПГ, і почали з АГС накривати. То двері в бліндаж відкривалися, земля трусилася.

Ось на цьому відео ворожий гранатометник стріляє з РПГ.

А це вже - важкий автоматичний гранатомет. Саме з такої зброї накривали днями ці позиції. АГС - особливо небезпечний, адже стріляє по навісній траєкторії й може влучити в окоп.

Іван, військовослужбовець Збройних сил України:

Він стріляє очередями ВОГами, їх багато падає, і сховатися тяжко. Осколки маленькі - сильно ранять.

У таких випадках армійці зазвичай відповідають вогнем.

Коли вже валять конкретно - треба давати відповідь. Бо якщо не давати - вони нас розвалять. Треба відповідать.

Час від часу супротивник скидає гранати з безпілотників.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Від противника піднявся безпілотник. Ми його спочатку не побачили. І просто в укриття поховалися, тому що на іншій ділянці фронту була така сама ситуація. Він пролетів над нами, а потім скинув гранату біля бліндажа.

Що ж до загальної ситуації на фронті, то останні кілька днів кількість обстрілів дещо знизилася, в українському війську - без втрат.