Війна на Донбасі: біля Трьохізбенки ворог гатив з гранатометів [ Редактировать ]
Одного український військового поранено сьогодні на фронті. Бійця евакуювали до шпиталю, стан його здоров'я - задовільний. Від початку доби окупаційні війська тричі порушили режим тиші. З гранатометів різних калібрів ворог атакував наші позиції поблизу Трьохізбенки, Новотошківського та Красногорівки. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Докладніше - Руслан Смєщук.
Далеко в степу видно дим. На позиціях ворога щось догорає. Наші укріплення поблизу Світлодарської дуги - це форпост, який врізається в лінію оборони противника. В армійських окопах помітні сліди від влучання ВОГів - гранат, випущених з автоматичного гранатомета.
Було... стріляли ВОГами... - Оце він може наробити таку шкоду? - Так, осколками ВОГа.
Нещодавно наші передові позиції опинилися під щільним ворожим вогнем.
Іван, військовослужбовець Збройних сил України:
З початку з кулеметів почали крити, потім з автомата, далі було декілька приходів РПГ, і почали з АГС накривати. То двері в бліндаж відкривалися, земля трусилася.
Ось на цьому відео ворожий гранатометник стріляє з РПГ.
А це вже - важкий автоматичний гранатомет. Саме з такої зброї накривали днями ці позиції. АГС - особливо небезпечний, адже стріляє по навісній траєкторії й може влучити в окоп.
Іван, військовослужбовець Збройних сил України:
Він стріляє очередями ВОГами, їх багато падає, і сховатися тяжко. Осколки маленькі - сильно ранять.
У таких випадках армійці зазвичай відповідають вогнем.
Коли вже валять конкретно - треба давати відповідь. Бо якщо не давати - вони нас розвалять. Треба відповідать.
Час від часу супротивник скидає гранати з безпілотників.
Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:
Від противника піднявся безпілотник. Ми його спочатку не побачили. І просто в укриття поховалися, тому що на іншій ділянці фронту була така сама ситуація. Він пролетів над нами, а потім скинув гранату біля бліндажа.
Що ж до загальної ситуації на фронті, то останні кілька днів кількість обстрілів дещо знизилася, в українському війську - без втрат.
по теме
Побиті хати, понівечена осколками сільгосптехніка - це передова біля Попасної на Луганщині. Тут стався хоча й не одиничний, та доволі незвичний випадок.
Це 39-річний Олексій Стрижак із Дніпропетровщини. Боєць отримав смертельні поранення внаслідок потужного артобстрілу поблизу Кам'янки.
Сім ворожих обстрілів зафіксували на фронті минулої доби. На атаки ворога українські армійці відповіли вогнем.
У районі Золотого-4, Шумів, Пісків та Лебединського противник активно вів прицільний вогонь із гранатометів та стрілецької зброї.
У районі Золотого-4 противник вів прицільний вогонь із ручних та підствольних гранатометів.