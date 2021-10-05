В Киеве жилец одного из многоквартирных домов Сергей Антоненко жестоко отравил бездомных кошек, которых подкармливала его соседка.

Об этом жительница Киева Кира Бойко сообщила в социальной сети Facebook, передают "Українські новини".

"Живу на 2-м этаже в обычном стареньком доме. Этажом ниже под нами (живет) бабушка, окна которой выходят прямо во двор, где она подкармливала котов. Там у нее был целый мини-приют. Животные, как и сама бабуля, совсем безобидные. Но вчера всех этих котят не стало", - написала она.

По словам Бойко, когда женщина пришла утром кормить животных, кошки лежали бездыханно кто где. "Я не особый фанат животных, но, посмотрев на это живодерство, и у меня екнуло сердце. И этот ужас видел весь двор, включая детей", - написала она.

По словам бабули, пару недель назад ей угрожали расправой над котами, если не прекратит их подкармливать. "Это был сосед по нашему двору Сергей Антоненко, которому якобы мешает запах. Он журналист, даже (состоит) в какой-то партии националистической. Есть ссылка на его страницу", - написала Бойко.

Также она отметила, что он единственный высказывал бабушке претензии из-за котов - то запах мешает, то звуки. "Но разве это причина совершать такие чудовищные поступки? Куда делась наша человечность, люди?" - добавила Кира Бойко. - "Бабушка сейчас круглосуточно на успокоительных (препаратах). Для нее эти животные были смыслом жизни".

Ее муж, как сообщила Кира Бойко, собрал трупы отравленных кошек и захоронил в лесу, а упомянутый сосед Сергей уже второй день не открывает двери, хотя, судя по включенному освещению в квартире, он находится дома.

"Чувство шока не покидает!" - подытожила жительница Киева.