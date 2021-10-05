Скандальне розлучення. Видалили з партійних чатів, усунули від роботи й вже у четвер - хочуть звільнити остаточно. Конфлікт "слуг" та спікера Дмитра Разумкова увійшов у гарячу фазу. Обмін люб'язностями триває вже другий парламентський день.

Чому монобільшість хоче попрощатися з першим номером свого партійного списку? І за що Голову Верховної Ради відсторонили від ведення засідань? Про теперішнє і майбутнє Дмитра Разумкова - розкаже Ксенія Барвіненко.

Голову парламенту Дмитра Разумкова усунули від ведення засідань на два дні. Ініціатори - монобільшість. Причина - за порушення регламенту під час Погоджувальної ради.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Було недотримано вимог частини четвертої статті 73 вимог ВРУ у зв'язку з його відмовою ставити на голосування пропозиції по розкладу пленарних засідань на 5-8 жовтня 2021 року. Вважаємо, що вказаними діями голова ВРУ знехтував правом депутатських фракцій вносити пропозиції до тижневого порядку денного, що є грубим порушенням регламенту.

Усунення першого номера партійного списку "Слуг" і другої людини в державі - підтримали 240 депутатів. Цікаво, що голосів лише монобільшості для такого рішення не вистачило б, тож допомагати їм кинулися депутати "Довіри" та "За майбутнє".

Та це рішення ситуативної коаліції не стало сюрпризом. Від самого ранку в кулуарах депутати говорили про можливе відсторонення, ширилися чутки, що це буде лише прелюдія до відставки спікера.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Яка у них ідея, сказати що пан Разумков порушує регламент. Я не знаю, які вони знайдуть аргументи. Після цього вони хочуть винести питання про відсторонення в порядок денний, після цього запустити лічильник, щоб в четвер голосувати це питання.

Хоча депутати наголошують: розглядати відставку Разумкова цього тижня - це порушення регламенту. Адже за законом ще Рахункова палата має підготувати звіт про кошторис парламенту, та й сам Разумков повинен відзвітувати про свою роботу.

Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина":

Два тижні, так, як і є по регламенту, для того, щоб отримати звіт рахункової палати. Бо без цього ми не можемо. Без аналізу рахункової палати за даний період ми не можемо ухвалювати це рішення. Є ще питання роздати за дві доби все це, тобто ми вже формально не вкладемося. І друге - ми фізично не маємо звіту рахункової палати.

Та, схоже, у президентській команді - чекати не хочуть. Разумкова вже виключили з партійних чатів. А питання відставки призначили на четвер. Та чи вистачить голосів?

Сергій Алєксєєв, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Про це дуже важко зараз сказати, те що знаю зараз начебто голосів не вистачає, це все чутки.

Людмила Буймістер, народний депутат, "Слуга народу":

Не назбирається, тому що я спілкуюся з колегами. Й насправді серед моїх колег є багато притомних, професійних, думаючих, людей. Вони б хотіли бачити більш конструктивну роботу і в середині команди, і ми точно цього не доб'ємося, якщо змінимо голову верховної ради.

В опозиції ж остерігаються, що з відставкою чинного голови порушення регламенту в Раді почастішають.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Выглядело это плохо. Это мы видим, что дальнейшая узурпация власти, попытка дальнейшая создать ручной парламент, сделав его филиалом Офиса президента. И мы, естественно, не поддерживаем это решение, мы голосовали против, фракция "Слуга народа" проголосовала. Две групы, которых они материально к себе приблизили. Или другими аргументами. На самом деле - это попытка узупрации и ликвидации парламентаризма.

Якщо зелених кнопок буде достатньо, Разумков залишиться позафракційним депутатом. Сам він наголосив, що за посаду не тримається, і натякнув на формування нової команди.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Посада - це механізм, який ти можеш використовувати. Так без посади голови ВРУ - це буде важче робити, але спірно, може й легше, тому що ти себе відчуваєш людиною, яка повертається до 2019 року, до тих ефірів, відряджень, зустрічей з людьми. Працювати я буду так само багато, сили є, час є, команда буде і будемо рухатись вперед, я ще раз повторююсь сам - багато чого треба зробити, цих обіцянок, які ми давали, реальних обіцянок.

За чутками, очолить парламент чинний віцеспікер Руслан Стефанчук. На його роботу, до речі, депутати жалілися минулого тижня - під час голосувати анти_олігархічного закону.

Ксенія Барвіненко, Олексій Шматов, Володимир Самченко. "Подробиці". Тк "Інтер".