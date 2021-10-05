Главы Украины и Государства Израиль Владимир Зеленский и Ицхак Герцог будут координировать усилия для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Таким образом, два государства планируют взаимно признать сертификаты о вакцинации в ближайшее время и продолжать сотрудничество в сфере здравоохранения.

Президенты Украины и Израиля также отметили важность координации усилий для преодоления пандемии коронавируса COVID-19, в том числе, путем взаимного признания ближайшее время сертификатов о вакцинации, и поздравили двустороннее сотрудничество в этой сфере.

Читайте также, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что правительство Мальты признало украинские цифровые COVID-сертификаты. Решение было принято согласно рекомендации ЕС, МИД работает над увеличением свободы и безопасности путешествий украинцев.

Кроме того, Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским. Теперь украинцы снова смогут страны ЕС без ограничений, которые введены из-за пандемии коронавируса.

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