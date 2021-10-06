До Одеського порту прибуло дослідницьке судно вартістю 5 мільйонів доларів [ Редактировать ]
Криголам "Джеймс Кларк Росс" прибув до Одеського порту. Це дослідницьке судно, яке Україна купила у Великої Британії за п'ять мільйонів доларів.
І тепер воно служитиме Національному антарктичному науковому центру. Незабаром криголам вирушить до української станції "Академік Вернадський" в Антарктиді. Хоча "Россу" приблизно 30 років, він і досі входить у двадцятку найкращих наукових суден світу.
Це плавучий інститут зі спеціалізованими лабораторіями, зокрема для відбору проб з глибини до восьми кілометрів.
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У центрі "Академік Вернадський" триває відбір науковців, які наступного року поїдуть в Антарктиду вивчати кліматичні зміни. Неподалік полярного кола дослідники проведуть 12 місяців.
Лауреатами стали кліматологи Шукуро Манабе та Клаус Гассельманн, а також фізик-теоретик Джоджіо Парізі. Манабе і Гассельманн дослідили, як людство впливає на зміну клімату.
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