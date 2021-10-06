Официальная жена экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс впервые прокомментировала признание своего мужа о романе с народным депутатом от "Слуги народа" Елизаветой Ясько. На своей странице в Facebook Сандра написала, что шокирована поступком своего супруга.

Многие сбитые с толку друзья и соратники спрашивают меня о моей личной жизни. Не скрою, что содержание видео, сделанного в пятницу вечером, стало для меня неожиданностью, а форма - совершенно неприемлемой. Несмотря на личные эмоции, сохраняю спокойствие и веру, что мы выйдем победителями этой битвы.

Несмотря на предательство мужа, Сандра Рулофс присоединяется к его сторонникам, которые требуют его немедленного освобождения из грузинской тюрьмы и заявляет о политической подоплеке его заключения.

Напомним, что официально Михаил Саакашвили женат на 52-летней подданной Нидерландов Сандре Рулофс, которая также имеет гражданство Грузии. Пара воспитывает двух сыновей: Эдуарда (1995 г. р.) и Николоза 2005 г. р.).

Как сообщали "Подробности", 1 октября Михаил Саакашвили публично признался, что встретил новую любовь. Сердце 53-летнего политика завоевала 30-летняя народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько.