В пятницу, 1 октября, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько заявили, что влюблены друг в друга. Соответствующее совместное видео опубликовала Ясько в Facebook.

Я думаю, что просто нужно объявить, что мы вместе, и мы влюблены друг в друга. И что у нас совместная жизнь. И хочу всем пожелать счастья, а также хотел бы, чтобы люди желали счастья и нам, - сказал Саакашвили.

Видео было записано до отъезда Саакашвили в Грузию.

Ясько подтвердила, что находится в отношениях с экс-президентом Грузии.

Любовь и борьба за свое государство - это самое благородное дело! И я поддерживаю его борьбу. Потому что только настоящие борцы с таким большим сердцем и любовью к своему государству могут менять мир! Только такие, как Миша, готовы рисковать за свою Родину. Я его полностью поддерживаю. Потому что поступила бы так же за Украину.

Ранее мы писали о том, что в пятницу, 1 октября, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже у Саакашвили опровергли эту информацию. Но вскоре появилось видео задержания экс-президента. А вскоре в МИД Украины вызвали посла Грузии.

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