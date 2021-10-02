Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили публично признался, что встретил новую любовь. Сердце 53-летнего политика завоевала 30-летняя народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

И Саакашвили, и Ясько синхронно сделали "каминг-аут", опубликовав в соцсетях признание, что у них роман и чувства друг к другу.

Мы записали это видео до отъезда Михаила Саакашвили в Грузию. О том, что мы вместе. О том, что любим друг друга и поддерживаем. Любовь и Борьба за свое государство - это благородное дело! И я поддерживаю его борьбу. Потому что только настоящие борцы с таким большим сердцем и любовью к своему государству могут изменить мир! Только такие, как Миша, готовы рисковать за свою Родину. Я его полностью поддерживаю. Потому поступила бы так же за Украину.

Официально Михаил Саакашвили женат на 52-летней подданной Нидерландов Сандре Рулофс, которая также имеет гражданство Грузии. Пара воспитывает двух сыновей: Эдуарда (1995 г. р.) и Николоза 2005 г. р.).

Напомним, что Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2004-2013 годах. После окончания второй каденции он покинул страну, где против него открыли ряд уголовных дел, и перебрался в Украину. На родине суд заочно приговорил его к реальным срокам заключения.

В 2015 году Саакашвили был лишен гражданства Грузии. Президент Петр Порошенко предоставил ему украинское гражданство и назначил председателем Одесской ОГА (2015-2016 гг).

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После того как Саакашвили начал в Украине собственный политический проект, Порошенко лишил его украинского гражданства и выслал из страны. В мае 2019 года президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили паспорт, а 7 мая 2020 года назначил его председателем Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ.

1 октября стало известно, что Саакашвили вернулся на родину и был задержан силовиками. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявили, что Саакашвили не будет помилован.