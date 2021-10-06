До Євросоюзу приєдналися шість держав Балканського півострова [ Редактировать ]
У Брюсселі дійшли згоди щодо вступу до ЄС держав Балканського півострова.
Лідери Євроспільноти найближчим часом підтвердять гарантії майбутнього членства для шістьох балканських країн.
Зокрема Сербії, Косова, Боснії та Герцеговини, Чорногорії, Північної Македонії й Албанії. Нагадаю, останнє розширення Європейського Союзу відбулося влітку 2013, коли до блоку приєдналася Хорватія.
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