На Черкащині ремонт доріг став наживою для підприємців та чиновників [ Редактировать ]
У Смілі на Черкащині правоохоронці розслідують розкрадання коштів під час ремонту доріг. За документами, підрядник мав провести часткову заміну покриття на чотирьох міських магістралях. Бюджет робіт - 4 мільйони гривень.
Скільки коштів осіло в кишенях підприємців та чиновників і чи надовго вистачить нового асфальту - дізнавався Станіслав Кухарчук.
Уже рік, як смілянські водії не пригальмовують перед ямами на цій ділянці вулиці Шевченка. Минулого літа тут замінили покриття. Шляховики працювали понад місяць - старий асфальт зняли і поклали новий. Роботи декларували як капітальні. Щоправда, місцеві жителі та водії таким формулюванням приголомшені.
Олександр, житель Сміли:
Де ж капітальний, як це ямковий був. Це був ямковий і то й ще не всі ями позароблювали. Я нічого капільного ремонту не бачив … Як сніг зійде, то вмєстє з асфальтом, як обично в нас роблять.
Та й покриття шляховики замінили лише на ділянці пів кілометра. Капітально ремонтували так званими "картами" лише чотири відтинки вулиці. Решта проїжджої частини так і залишилася старою….
Така ж ситуація зараз ще по трьох місцевих дорогах Сміли. За цей капітальний ремонт із місцевого бюджету підрядник отримав 4 мільйони гривень. Угоду уклало попереднє керівництво міста, розповідає теперішній міський голова. Каже, за документами начебто все мало бути гаразд.
Сергій Ананко, міський голова Сміли:
Технічний нагляд поставив свій підпис під тим, що роботи виконані згідно ДБН і всіх нормативів …Ті люди, які ставили підписи на актах виконаних робіт - це колишні працівники управління ЖКГ, зараз не працюють в нашій структурі.
Хоча й не працюють, але слід залишили, кажуть в СБУ. Під час перевірки слідчі виявили привласнення підрядником четвертої частини сукупного бюджету ремонту. За матеріалами служби безпеки поліція вже відкрила кримінальне провадження.
Катерина Дрога, речниця управління СБУ в Черкаській області:
Для реалізації злочинної схеми, комерсанти вносили недостовірні відомості щодо використання матеріалів та обсяги виконаних робіт. За допомогою експертиз вдалось встановити, що комерсантам вдалось завдати збитків на суму у майже один мільйон гривень.
Правоохоронці підозрюють, що до цих махінацій також причетні й колишні посадовці Смілянського міськвиконкому. Утім, підозру наразі вручили лише керівникові підрядної організації.
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Зрештою чотирьох поліціянтів викрили і засудили. Щоправда, двох із них заочно, бо ті встигли втекти на окуповану частину Донбасу.
За документами, підрядник мав провести часткову заміну покриття на чотирьох міських магістралях. Бюджет робіт - 4 мільйони гривень.
На Прикарпатті жителі кількох сіл самі взялися лагодити автошляхи. Бо ними вже відмовляються їздити автобуси. А від чиновників - лише обіцянки.
На Прикарпатті жителі кількох сіл самі взялися лагодити автошляхи. Бо ними вже відмовляються їздити автобуси. А від чиновників - лише обіцянки.