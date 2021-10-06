У Смілі на Черкащині правоохоронці розслідують розкрадання коштів під час ремонту доріг. За документами, підрядник мав провести часткову заміну покриття на чотирьох міських магістралях. Бюджет робіт - 4 мільйони гривень.

Скільки коштів осіло в кишенях підприємців та чиновників і чи надовго вистачить нового асфальту - дізнавався Станіслав Кухарчук.

Уже рік, як смілянські водії не пригальмовують перед ямами на цій ділянці вулиці Шевченка. Минулого літа тут замінили покриття. Шляховики працювали понад місяць - старий асфальт зняли і поклали новий. Роботи декларували як капітальні. Щоправда, місцеві жителі та водії таким формулюванням приголомшені.

Олександр, житель Сміли:

Де ж капітальний, як це ямковий був. Це був ямковий і то й ще не всі ями позароблювали. Я нічого капільного ремонту не бачив … Як сніг зійде, то вмєстє з асфальтом, як обично в нас роблять.

Та й покриття шляховики замінили лише на ділянці пів кілометра. Капітально ремонтували так званими "картами" лише чотири відтинки вулиці. Решта проїжджої частини так і залишилася старою….

Така ж ситуація зараз ще по трьох місцевих дорогах Сміли. За цей капітальний ремонт із місцевого бюджету підрядник отримав 4 мільйони гривень. Угоду уклало попереднє керівництво міста, розповідає теперішній міський голова. Каже, за документами начебто все мало бути гаразд.

Сергій Ананко, міський голова Сміли:

Технічний нагляд поставив свій підпис під тим, що роботи виконані згідно ДБН і всіх нормативів …Ті люди, які ставили підписи на актах виконаних робіт - це колишні працівники управління ЖКГ, зараз не працюють в нашій структурі.

Хоча й не працюють, але слід залишили, кажуть в СБУ. Під час перевірки слідчі виявили привласнення підрядником четвертої частини сукупного бюджету ремонту. За матеріалами служби безпеки поліція вже відкрила кримінальне провадження.

Катерина Дрога, речниця управління СБУ в Черкаській області:

Для реалізації злочинної схеми, комерсанти вносили недостовірні відомості щодо використання матеріалів та обсяги виконаних робіт. За допомогою експертиз вдалось встановити, що комерсантам вдалось завдати збитків на суму у майже один мільйон гривень.

Правоохоронці підозрюють, що до цих махінацій також причетні й колишні посадовці Смілянського міськвиконкому. Утім, підозру наразі вручили лише керівникові підрядної організації.