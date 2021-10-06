Нобелевскую премию по химии за 2021 год присудили ученым Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану за разработку методов так называемого асимметричного органокатализа, применяемого в синтезе молекул.

Под "асимметрическим органокатализом" подразумевается создание катализаторов, которые позволяют использовать методы классической органической химии для получения так называемых хиральных соединений, которые не идентичны своим зеркальным отражениям. До распространения таких катализаторов хиральные соединения получали почти исключительно биологическим путем либо очищали с большими трудностями из смесей.

Данное изобретение не только сделало химию экологичнее, но и упростило производство асимметричных молекул.

Немецкий ученый Бенджамин Лист работал над вопросом, действительно ли для получения катализатора требуется целый фермент. Он проверил, может ли аминокислота пролин катализировать химическую реакцию и это сработало.

Британско-американский химик-органик Дэвид Макмиллан работал с металлическими катализаторами, которые легко разрушаются под действием влаги. Он задавался вопросом, сможет ли он разработать более прочный тип катализатора, используя простые органические молекулы. Один из них отлично проявил себя при асимметричном катализе.

Напомним, что Нобелевскую премию, названную в честь ее учредителя Альфреда Нобеля, присуждают за выдающиеся научные исследования и революционные изобретения в области медицины, физики, химии, литературы, экономики и в области установления мира во всем мире. В этом году размер награды составляет $1,2 млн.

Ранее на этой неделе были объявлены лауреаты Нобелевской премии за 2021 год в области в области физиологии и медицины (как живые организмы чувствуют температуру), а также физики (изучение сложных систем).