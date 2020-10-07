Нобелевская премия по химии 2020: объявлены лауреаты [ Редактировать ]
В среду, 7 октября, в Стокгольме (Швеция) объявили лауреатов Нобелевской премии по химии.
Об этом сообщили в пресс-службе Нобелевского комитета.
Премию получили Эммануэль Шарпантье и Дженнифер А. Дудна за разработку метода редактирования генома.
Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премию по химии должен получить тот, "кто сделает наиболее важное открытие или усовершенствование" в этой области.
Среди лауреатов премии, получивших мировую известность - Эрнест Резерфорд (Великобритания, 1908), заложивший основы учения о радиоактивности и строении атома, а также исследователь витамина С Лайнус Полинг (США, 1954), награжденный в 1962 году также Нобелевской премией мира.
Также британский биохимик Фредерик Сэнгер дважды становился обладателем этой премии - в 1958 и в 1980 годах.
8 октября Нобелевский комитет назовет лауреатов премии по литературе. В последний день "нобелевской недели" станет известно имя лауреата премии мира.
Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию по физике присудили за изучение черных дыр.
Также мы писали о том, что Нобелевская премия "увеличилась в размере".
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