В среду, 7 октября, в Стокгольме (Швеция) объявили лауреатов Нобелевской премии по химии.

Об этом сообщили в пресс-службе Нобелевского комитета.

Премию получили Эммануэль Шарпантье и Дженнифер А. Дудна за разработку метода редактирования генома.

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премию по химии должен получить тот, "кто сделает наиболее важное открытие или усовершенствование" в этой области.

Среди лауреатов премии, получивших мировую известность - Эрнест Резерфорд (Великобритания, 1908), заложивший основы учения о радиоактивности и строении атома, а также исследователь витамина С Лайнус Полинг (США, 1954), награжденный в 1962 году также Нобелевской премией мира.

Также британский биохимик Фредерик Сэнгер дважды становился обладателем этой премии - в 1958 и в 1980 годах.

8 октября Нобелевский комитет назовет лауреатов премии по литературе. В последний день "нобелевской недели" станет известно имя лауреата премии мира.

Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию по физике присудили за изучение черных дыр.

Также мы писали о том, что Нобелевская премия "увеличилась в размере".