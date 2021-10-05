Нобелевская премия по физике за 2021 год присуждена ученым Сюкуро Манабе, Клаусу Хассельману и Джорджио Паризи за изучение сложных систем, в том числе климата. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук.

Нобелевская премия по физике 2021 года была присуждена "за новаторский вклад в наше понимание сложных систем". Половина была присуждена совместно Сюкуро Манабе и Клаусу Хассельманну "за физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления".

В частности, Сюкуро Манабэ продемонстрировал, как повышенный уровень углекислого газа в атмосфере приводит к повышению температуры на поверхности Земли.

Клаус Хассельманн создал модель, которая связывает воедино погоду и климат. Его методы были использованы, чтобы доказать, что повышение температуры в атмосфере вызвано выбросами углекислого газа человеком.



Вторая половина Нобелевской премии присуждена Джорджио Паризи за открытие взаимодействия беспорядка и флуктуаций в физических системах от атомных до планетарных масштабов.

Напомним, что накануне были объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине. Ее получили американские ученые за открытие рецепторов, реагирующих на температуру и прикосновение.