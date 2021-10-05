В Клинической больнице скорой помощи города Львова образовалась очередь из автомобилей "скорой", в которых находились пациенты с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает пресс-секретарь медучреждения Кристина Каспшишак.

По ее словам, возле подъезда к изолятору образовалась очередь из карет. При этом за минувшие сутки в медучреждение поступили более 80 человек.

Подъезд к изолятору, где принимают больных с подозрением. За вчерашние сутки имеем рекордное количество поступлений от начала борьбы с пандемией - 81 человек.

Отмечается, что по состоянию на утро 5 октября 2021 года в стационаре уже зарегистрировано 409 пациентов с подтвержденным коронавирусом, из которых только один - вакцинирован.

Фото: Facebook

Читайте также, секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе брифинга в Офисе президента заявил о том, что пик заболеваемости коронавирусом у Украины еще впереди. В целом по стране подготовлено 80 тысяч коек для больных коронавирусом.

Кроме того, ученые Национальной академии наук спрогнозировали, что уже в начале октября количество новых заражений коронавирусом в Украине превысит 10 тысяч случаев. Среднее количество новых случаев будет равно 8100 (по модели SEIR_U), 8326 (по модели Prophet) в течение недели 29 сентября-5 октября 2021 года.

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