По состоянию на 6 октября в Украине подтвердили 12 662 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Харьковской и Одесской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине:

госпитализировали - 3745 человек;

летальных случаев - 320;

выздоровели - 4630 человек.

Протестировали:

методом ПЦР - 54 386 человек,

методом ИФА - 11 665 человек,

экспресс-тестами - 69 508 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Харьковской области - 1163,

Одесской области - 1076,

Днепропетровской области - 964,

г. Киев - 792,

Запорожской области - 783.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 482 518 человек;

выздоровели - 2 273 382 лица;

летальных случаев - 57 526.

Читайте также, вакцина от коронавируса компании AstraZeneca прошла третью фазу клинических исследований. Эффективность вакцины составила в среднем 74%. Третью фазу клинических испытаний провели в США, Чили и Перу.

Кроме того, компания Johnson&Johnson может подать заявление на иммунизацию граждан второй дозой своего препарата Janssen, так как бустерная доза препарата может защищает от госпитализации с COVID-19 на 71%. Управление по контролю за продуктами и лекарствами назначило встречу с представителями J&J.

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