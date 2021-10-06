В Украине зафиксирована резкая вспышка коронавируса [ Редактировать ]
По состоянию на 6 октября в Украине подтвердили 12 662 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Харьковской и Одесской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки в Украине:
- госпитализировали - 3745 человек;
- летальных случаев - 320;
- выздоровели - 4630 человек.
Протестировали:
- методом ПЦР - 54 386 человек,
- методом ИФА - 11 665 человек,
- экспресс-тестами - 69 508 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:
- Харьковской области - 1163,
- Одесской области - 1076,
- Днепропетровской области - 964,
- г. Киев - 792,
- Запорожской области - 783.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 482 518 человек;
- выздоровели - 2 273 382 лица;
- летальных случаев - 57 526.
Читайте также, вакцина от коронавируса компании AstraZeneca прошла третью фазу клинических исследований. Эффективность вакцины составила в среднем 74%. Третью фазу клинических испытаний провели в США, Чили и Перу.
Кроме того, компания Johnson&Johnson может подать заявление на иммунизацию граждан второй дозой своего препарата Janssen, так как бустерная доза препарата может защищает от госпитализации с COVID-19 на 71%. Управление по контролю за продуктами и лекарствами назначило встречу с представителями J&J.
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