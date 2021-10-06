"Штаб по ликвидации последствий ЧС будет работать круглосуточно" - Данилов [ Редактировать ]
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов вчера, 5 октября, по поручению президента провел совещание по противодействию пандемии коронавируса в Украине. Участие в совещании приняли главный санврач Игорь Кузин и представители различных министерств. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Данилов на совещании рассказал о системе "СОТА", запущенной аппаратом СНБО, которая может помочь центральной и местным властям применять оперативную, актуальную и достоверную информацию о нагрузке на систему здравоохранения.
На совещании обсудили вопрос состояния системы здравоохранения, в частности по обеспечению медицинским персоналом, койками для пациентов с COVID с подведенным кислородом и лекарствами, во время осенне-зимней волны коронавируса.
Кроме того, особое внимание уделили вопросу увеличения тестирования пациентов с подозрением на COVID-19. Это должно способствовать своевременному лечению больных, как следствие - уменьшению количества тяжелых случаев и смертей.
Данилов подчеркнул, что крайне важно вакцинировать до конца текущего года большинство взрослого населения Украины, прежде всего наиболее уязвимых категорий - лиц старше 60 лет и пациентов с хроническими болезнями.
"По результатам совещания принято решение о возобновлении круглосуточного режима работы штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с распространением COVID-19, чтобы максимально эффективно реагировать на любые ситуации, связанные с эпидемией особо опасного инфекционного заболевания", - заявили в пресс-службе СНБО.
Ранее мы писали о том, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) запустил сайт с украинскими санкционными списками.
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