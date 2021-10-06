В Іспанії вулкан вкрив лавою місцевий пляж [ Редактировать ]
"Найновіше місце на планеті" створив вулкан на іспанському острові Ла-Пальма. Так місцеві жителі прозвали територію площею майже 33 гектари, повністю вкриту лавою. Раніше на цьому місці був місцевий пляж - один із найулюбленіших для серфінгістів.
Нині контролюють, щоб туди ніхто не наближався. Оскільки контакт лави з солоною водою може спровокувати токсичні викиди. Нагадаю, вулкан Кумбре-В'єха почав вивергатися 19-го вересня і зруйнував понад тисячу будівель.
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Так місцеві жителі прозвали територію площею майже 33 гектари, повністю вкриті лавою.
Вулкан почав вивергатися 19 вересня і зруйнував понад тисячу будівель.
Влада Іспанії виділить понад 200 мільйонів євро на відновлення острова Ла-Пальма. Там уже третій тиждень триває виверження вулкана Кумбре-В'єха
Його активність не вщухає - обвалилася північна стінка кратера.
Там уже третій тиждень триває виверження вулкану Кумбре-В'єха