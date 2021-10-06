"Найновіше місце на планеті" створив вулкан на іспанському острові Ла-Пальма. Так місцеві жителі прозвали територію площею майже 33 гектари, повністю вкриту лавою. Раніше на цьому місці був місцевий пляж - один із найулюбленіших для серфінгістів.

Нині контролюють, щоб туди ніхто не наближався. Оскільки контакт лави з солоною водою може спровокувати токсичні викиди. Нагадаю, вулкан Кумбре-В'єха почав вивергатися 19-го вересня і зруйнував понад тисячу будівель.