Пакистанське місто Харнай зруйноване через потужний землетрус [ Редактировать ]
Щонайменше 20 загиблих, понад 200 людей травмовані в результаті землетрусу в Пакистані. Коливання магнітудою п'ять і сім зафіксували у провінції Белуджистан на глибині 20 кілометрів.
Найбільше постраждало місто Харнай. Там обвалилося близько сотні будинків. У руїнах однієї з осель знайшли жінку і шістьох дітей. Ніхто не вижив.
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Епіцентр цього разу розташовувався за 23 кілометри від Іракліона.
За попередніми оцінками, сила землетрусу сягала майже шести, а епіцентр розташовувався за 80 кілометрів від міста Іракліон.
На юге Пакистана произошло землетрясение
Стихійне лихо виникло після тривалої посухи в регіоні й під дією сильних вітрів. Інформації про постраждалих не надходило.
23 людини постраждали. Троє літніх жінок у тяжкому стані. Рвонуло близько п'ятої ранку в одній з квартир.