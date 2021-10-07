Щонайменше 20 загиблих, понад 200 людей травмовані в результаті землетрусу в Пакистані. Коливання магнітудою п'ять і сім зафіксували у провінції Белуджистан на глибині 20 кілометрів.

Найбільше постраждало місто Харнай. Там обвалилося близько сотні будинків. У руїнах однієї з осель знайшли жінку і шістьох дітей. Ніхто не вижив.