Напередодні в Києві відкрили "Кришталеву стіну плачу". Новий артоб'єкт представили під час офіційних жалобних заходів у Бабиному Яру. Участь у них взяли президенти України, Ізраїлю та Німеччини.

Державний симфонічний оркестр Німеччини виконав 13 симфонію Шостаковича "Бабин Яр". Також виступили музиканти з Ізраїлю, США, Литви, Естонії та Бельгії. У пам'ять про загиблих зачитали молитву.

Володимир Зеленський, президент України: