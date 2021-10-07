НАБУ оголосило підозри у корупції Одеським посадовцям [ Редактировать ]
Справа, в якій фігурує мер Одеси Труханов, - стрімко розвивається. НАБУ оголосило підозри вже 16 посадовцям.
Серед них не лише міський голова і його заступник, а й різні чиновники земельних відомств, юридичного департаменту, департаменту комунальної власності, фінансисти, власники компанії-забудовника, а ще колишній прокурор Одеської області.
Їх підозрюють у незаконному заволодінні земельними ділянками в місті під виглядом оренди. Збитки для міського бюджету оцінюють у понад 500 мільйонів гривень.
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