Справа, в якій фігурує мер Одеси Труханов, - стрімко розвивається. НАБУ оголосило підозри вже 16 посадовцям.

Серед них не лише міський голова і його заступник, а й різні чиновники земельних відомств, юридичного департаменту, департаменту комунальної власності, фінансисти, власники компанії-забудовника, а ще колишній прокурор Одеської області.

Їх підозрюють у незаконному заволодінні земельними ділянками в місті під виглядом оренди. Збитки для міського бюджету оцінюють у понад 500 мільйонів гривень.