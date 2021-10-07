На Донбасі минулої доби зафіксовані шість ворожих атак. Зі станкових протитанкових гранатометів ворог обстріляв наші позиції біля селищ Нью-Йорк та Кримське. А поблизу Новолуганського - цілив зі стрілецької зброї. Втрат серед армійців немає. Репортаж Руслана Смєщука з передової - далі.

Тут все порізане осколками, як ви бачите.

Посічені залізом дерева, вирви на землі. Це наслідки чергового обстрілу армійських позицій поблизу Попасної на Луганщині.

Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:

Приблизно о сьомій ранку нас почали обстрілювати великими калібрами, 120 і більше. Це приліт артилерійського снаряда від "Нони". Це 120 калібр, їх до нас прийшло десь штук 13 напевно. Два чи три не розірвалися - інші знешкодили сапери.

Ось так стріляє "Нона" - самохідний комплекс, ще радянського зразка, розрахований на мінометні боєприпаси. З нього супротивник часто веде вогонь просто з житлових кварталів.

Невдовзі після обстрілу з "Нони", ворог ударив по армійцях керованими протитанковими ракетами. За словами вояків, цього разу - якимись модернізованими, адже зазвичай вибухи від ПТУРів менш потужні.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Виход дуже інтересний, вихода ми практично не чули. А приход такий...це навіть не ПТУР влитів, як міномет був. Я даже не поняв, що це ПТУР був спочатку.

Нерідко прилітають на наші позиції й так звані гібридні боєприпаси, зроблені з гранатометного пострілу та мінометної міни.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Це наш музей бойової слави, оце так називаемий перекрут. Це правда старий, місячної давності. Но от такий перекрут. Тут 82 мм міна, тут двігатель. Постріл з РПГ - летить на півтора, до двох кілометрів летить.

Такі "покручі" досить підступні - постріл з гранатомета тихіший, ніж у міномета. І цілить точніше.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України: