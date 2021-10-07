Палії трави отримали штрафи під час рейду Держекоінспекції [ Редактировать ]
Проти паліїв трави Держекоінспекція влаштувала рейд. Чи багато порушників спіймали? І який штраф їм загрожує - розкаже Даніїл Снісар.
Великий вогонь, який торік охопив Чорнобильську зону, знищив сотні гектарів лісу, завдав збитків державі на десятки мільйонів гривень.
І як згодом з'ясували правоохоронці - причиною могло стати... випадкове багаття, яке за традицією палять селяни, прибираючи власні городи. Відтоді - палити сухостій в Україні заборонили, а штрафи за це відчутно збільшили.
Даніїл Снісар, кореспондент:
Раніше за розпалювання ось такого багаття на власному городі треба було викласти 170 гривень штрафу. Зараз власнику угіддя доведеться заплатити вже від трьох тисяч гривень.
Та чи лякають штрафи людей? І чи перестали вони розводити багаття у своїх дворах? Разом із Державною екологічною інспекцією ми йдемо у рейд по селах навколо столиці. На першого порушника, ми натрапили у селі Крушинка. Олександр якраз наводив лад на присадибній ділянці, а усі бур'яни вирішив спалити. Інспектори складають на чоловіка протокол. Зі штрафом Олександр не погоджується. Каже, що не має грошей на вивезення сміття.
Олександр, порушник:
Ну, рахуйте: тисяча гривень машина грузова. Хто її буде складать? - заплати ще. А машина тут не одна. І те що, компостні ями там робить, розповідають - це не вихід.
Рухаємося далі - по одеській трасі й помічаємо чергових порушників. Двоє чоловіків, розпалили вогнище - на узбіччі дороги.
Ми по гриби приїхали, там гриби збирали, Ну й розпалили костьор. Ну хотіли кусок м'яса зжарить.
Пікнік у лісі - теж поза законом, пояснюють в інспекції. Смажити шашлики можна лише на спеціально відведених для цього ділянках. Або ж маючи, хоча б мангал, який унеможливить поширення вогню.
Андрій Мальований, голова Державної екологічної інспекції:
Наші превентивні дії, превентивні дії органів національної поліції, держекоінспекції, органів ДСНС, надзвичайників саме мають бути спрямовані на те, щоб такого не допустити. Друга складова - це екологічна складова. Як я казав - це пошкодження екосистеми, це ризики для нашого з вами здоров'я.
За останні дев'ять місяців притягнули до відповідальності близько 400 адмінпорушників, які сплатили, загалом, майже мільйон гривень штрафів.
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