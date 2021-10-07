Польські прикордонники затримали рекордну кількість мігрантів [ Редактировать ]
Рекордну кількість нелегалів фіксують польські прикордонники. Незаконно перетнути кордон намагаються з боку Білорусі. За останню добу нарахували понад 660 порушників.
За допомогу в перетині кордону таким "туристам" заарештували ще 13 людей: 10 іноземців і 3 громадян Польщі. Загалом, від серпня польські прикордонники вже затримали понад 14 тисяч осіб за спробу незаконно потрапити в країну.
Наразі в прикордонних пунктах Польщі перебуває понад півтори тисячі мігрантів.
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