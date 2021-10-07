В 2022 году "Укрзализныця" не планирует повышать цены на билеты для пассажиров. Об этом сообщил директор филиала "Пассажирская компания УЗ" Александр Перцовский.

Пока таких решений нет. Мы и в этом году индексировали очень плавно. Не одномоментно, а в привязке к индексу потребительских цен и растянув на весь год. Отдельные услуги планируем даже наоборот стимулировать промо-тарифами. Например, с туристическими операторами мы говорим о том, чтобы поддержать перевозку больших групп железной дорогой, установив скидки на массовое резервирование в зависимости от размера группы.

По его словам, "Укрзализныця" планирует инициировать пересмотр тарифного регулирования с целью выйти на более гибкую ценовую политику в пассажирском сегменте.

Что имеется в виду: распространенная практика среди транспортных операторов, когда, чем раньше покупаешь билеты, тем они дешевле, а если в последнюю минуту – тем дороже. Это позволит нам увеличить среднюю доходность, но при этом дать лучшую цену отдельным пассажирам, наиболее чувствительным к цене. Как вариант сделать большее разграничение и по классам. Еще мы работаем над возможностью изменения ценообразования в привязке к расстояниям.

Ранее мы писали, что в Черновицкой области происходят массовые задержки поездов на несколько часов. Состав отправится со станции "Мамалыга" после того, как к нему подвезут пассажиров на автобусе, время задержки обратного поезда также составляет почти 2 часа.

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