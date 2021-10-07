Україна буде посилювати обладнання кордонів з Росією та Білоруссю

За два роки мають повністю переобладнати сотні кілометрів державної межі з Росією та Білоруссю. Щоправда, запрацює все це, якщо будуть гроші. Скільки просять на амбітні плани? І в чому полягає "інтелектуальність" рубежу?