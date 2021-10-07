В Бразилії українську зробили офіційною мовою [ Редактировать ]
Українська - відтепер офіційна мова одного з регіонів Бразилії. Ідеться про муніципалітет Прудентополіс, який є містом-побратимом Тернополя.
Законопроєкт авторства віце-президента Світового Конгресу українців Віторіо Соротюка, прийняла місцева влада. Чим прирівняла українську мову до офіційної - португальської.
Прудентополіс називають українською столицею Бразилії, адже 75 відсотків його населення - вихідці з Тернопільщини.
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Украинский язык в муниципалитете Прудентополисе является вторым по распространенности после португальского. В этом городе проживает огромная диаспора украинских иммигрантов, в основном из Тернопольской области
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