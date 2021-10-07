Ціни на газ зростають: українці тестували альтернативне блакитне паливо [ Редактировать ]
Газова лихоманка. Після кількох поспіль цінових рекордів, вартість газу в Європі обвалилася одразу на 700 доларів - із майже 2 000 до 1250. Сталося це після заяв керівництва Росії. У Москві пообіцяли рекордно збільшити поставки в обмін на швидку сертифікацію "Північного потоку-2".
Водночас, Європа активно шукає альтернативи природному газу. Приміром, водень. В Україні саме завершили цикл випробувань із залученням європейських експертів. Чи вдався експеримент? Дізнавався Даніїл Снісар.
Потяги, автівки, гаряча вода та навіть опалення міст і все це - на водні. Гідроген, як вид пального, поступово замінює газ в Європі.
Станіслав Казда, директор зі стратегії розвитку Регіональної газової компанії:
Водород является основным газом, которым должен замениться природный газ по всем решениям, которые принимаются в Европе. Конечно, для конечных потребителей есть своя польза: выбросы СО2, продукты сгорания - они меньше. А так, как при сгорании водорода возникает, условно, водяной пар. Водород является новым видом энергии для всех потребителей.
І за Україною у європейській стратегії Green Deal - не остання роль. Бо за висновками європейських фахівців, водневий потенціал у нас великий. Нині наймасштабніший в Україні водневий проєкт реалізує Регіональна газова компанія. Свої дослідження РГК проводить на п'яти спецполігонах - у Волинській, Івано-Франківській, Житомирській областях, а також у Дніпрі й Харкові.
Газовики разом з вченими вивчають вплив водню на існуючу газорозподільну мережу. Вперше в Україні заводи RGC Production виготовили газову техніку, готову працювати із воднем - і це відкриває українському обладнанню європейські ринки.
Олександр Волович, керівник проєкту "RGC Production":
Були деякі моменти технічні. Ми їх вирівняли. Усе владнали технологічно і технічно змінили підхід до комплектації, до регулювання, до налаштування. Окрім цього у нас стоять потужні лазерні установки, у нас стоять потужні установки до гнуття металу.
А сьогодні про результати випробуваня газоводневою сумішшю говорили вже у столиці на конференції. Експерименти називають позитивними. Результати тестів обладнання отримали високу оцінку авторитетної міжнародної компанії Бюро Веритас.
Андрій Цингарюк, представник незалежної експертної компанії:
Всі ці випробування проводилися відповідно методикам, які розроблялися провідними науково-дослідними інститутами України. Тобто, безпосередньо, наші фахівці виїжджали на ці п'ять полігонів. З високою долею ймовірності, дані випробування успішно пройдені.
Сергій Колесник, технічний директор АТ "Житомиргаз":
При цьому, фактично, архітектуру мереж ми не змінювали, тому що принципово важливо отримати результати при тій конфігурації, яка є на сьогодні.
Усі тестовані моделі шафових газорегулювальних пунктів "RGC Production" успішно пройшли повний цикл водневих випробувань і готові до роботи з газогідрогенними сумішами з двадцятивідсотковим вмістом водню. І це перше газорозподільне обладнання українського виробництва, яке може безпечно доставляти паливо до споживачів.
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