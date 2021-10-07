Як звільнити місто від заторів? Бо вже зараз у Києві більше мільйона машин. У столиці представили цілий план дій. По-перше, планують облаштувати ще 50 кілометрів смуг громадського транспорту.

А самі тролейбуси та автобуси зроблять комфортнішими. Аби навіть затяті водії обирали громадський транспорт, а не власне кермо. По-друге, у Києві хочуть облаштувати цілу систему перехоплювальних паркінгів.

Це коли автомобіліст може залишити своє авто, і пересісти, приміром, у метро. Загалом таких паркінгів має бути 12, і 5 із них уже працюють.

Віталій Кличко, київський міський голова: