У Києві незабаром з'являться перехоплювальні паркінги для авто [ Редактировать ]
Як звільнити місто від заторів? Бо вже зараз у Києві більше мільйона машин. У столиці представили цілий план дій. По-перше, планують облаштувати ще 50 кілометрів смуг громадського транспорту.
А самі тролейбуси та автобуси зроблять комфортнішими. Аби навіть затяті водії обирали громадський транспорт, а не власне кермо. По-друге, у Києві хочуть облаштувати цілу систему перехоплювальних паркінгів.
Це коли автомобіліст може залишити своє авто, і пересісти, приміром, у метро. Загалом таких паркінгів має бути 12, і 5 із них уже працюють.
Віталій Кличко, київський міський голова:
Особливості переваги цієї нової системи, тому що парковати у вас знаходяться в руках. Це ваш смартфон, через який ви можете без готівки оплатити в будь-який момент паркування вашої автівки. Ви можете подивитися наступні паркомісця, де вони вільні. Ви можете подивитися, де наступні парковки.
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