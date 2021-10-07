Президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Юрий Дученко заявил о том, что доля энергоресурсов в себестоимости хлебобулочных изделий в Украине вырастет в три раза - с 5-7% до 15-20%. Это с учетом других факторов приведет к их удорожанию на 10-25%,.

Подорожание газа в семь раз по сравнению с ценами предыдущего года и удвоение стоимости электроэнергии, очевидно, приведет к увеличению их доли в себестоимости хлеба. По нашим оценкам, при пиковых значениях цен на энергоносители их доля в цене буханки вырастет до 15-20%.

90% крупных и большинство малых хлебопекарных предприятий используют газ для производства хлеба и хлебобулочных изделий, при этом в структуре энергопотребления предприятий отрасли 60% составляет газ, а электроэнергия - 40%.

Среди других факторов роста цен на хлеб глава ВАП назвал также:

подорожание сахара и растительного масла вдвое,

рост цен на пшеницу за год на 27-29% - с 6,05-6,6 тыс. грн/тонну до 7,7-8,5 тыс. грн/тонну,

уровень инфляции в годовом измерении в размере более 10%.

Причем это подорожание стало следствием не только повышения мировых цен, но и возможного монопольного сговора поставщиков. Всеукраинское объединение пекарей обращалось по этому поводу в Антимонопольный комитет (АМКУ).

Согласно данным ассоциации, по состоянию на 1 октября отпускные цены на хлеб пшенично-ржаной (0,7 кг) составляли 16,44-19,67 грн в зависимости от вида продукта и региона производства.Пшенично-ржаной заварной хлеб (0,7 кг) стоил 18,9-24,36 грн, хлеб пшеничный из муки высшего сорта (0,6 кг) - 15,3-18,5 грн, первого сорта (0,65 кг) - 11,7-14,6 грн, батон (0,5 кг) - 14,8-18,9 грн.

Как ранее сообщали, стоимость мяса и рыбы в этом году значительно выросла, если сравнивать с прошлым. Это привело к снижению ее потребления на внутреннем рынке страны.

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