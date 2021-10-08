Голова "Укрексімбанку" заявив, що працюватиме зі слідством [ Редактировать ]
Голові "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру вручили підозру. Для цього правоохоронці приїхали до нього додому.
А також підозру отримав керівник департаменту інформполітики банку Володимир Пікалов. Обидва фігурують у справі про напад на журналістів.
Як повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець, нині поліція з'ясовує ім'я третьої людини, яка відбирала камеру. Мецгер розмістив фото підозри в себе на сторінці в Фейсбуку.
Ще раз попросив вибачення і запевнив, що співпрацюватиме зі слідством. Нагадаю, на журналістів напали в понеділок під час інтерв'ю з головою "Укрексімбанку". У них силою відібрали камеру та намагалися стерти записи.
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Як повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець, нині поліція з'ясовує ім'я третьої людини, яка відбирала камеру.
Про це повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець. Посадовець підтвердив отримання підозри і виклав фото документа на Фейсбук-сторінці.
Про це повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець. Посадовець підтвердив отримання підозри й виклав фото документа на Фейсбук-сторінці.
Сам від себе в шоці - це так Євген Мецгер, голова "Укрексімбанку" вибачився за інцидент, що стався під час його інтерв'ю.
У понеділок журналісти програми розслідувань "Схеми" з Радіо Свобода прийшли поговорити з Мецгером. Та коли кореспондент поставив незручне для банкіра запитання, розмову грубо перервали...