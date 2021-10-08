Голові "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру вручили підозру. Для цього правоохоронці приїхали до нього додому.

А також підозру отримав керівник департаменту інформполітики банку Володимир Пікалов. Обидва фігурують у справі про напад на журналістів.

Як повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець, нині поліція з'ясовує ім'я третьої людини, яка відбирала камеру. Мецгер розмістив фото підозри в себе на сторінці в Фейсбуку.

Ще раз попросив вибачення і запевнив, що співпрацюватиме зі слідством. Нагадаю, на журналістів напали в понеділок під час інтерв'ю з головою "Укрексімбанку". У них силою відібрали камеру та намагалися стерти записи.