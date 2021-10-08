На Донбасі сьогодні поранено українського армійця. Йому надали першу допомогу й шпиталювали. Стан бійця - середньої тяжкості. Від початку доби вже п'ять порушень режиму тиші.

Під ранок супротивник обстріляв позиції Збройних сил біля Красногорівки з мінометів 82 калібру. Гаряче було поблизу Троїцького, Майорська, Кримського і Золотого-4. Окупаційні війська атакували з грантометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Про будні українських військових з передової - Руслан Смєщук.

Навколо армійських окопів - скупа рослинність донецького степу. Це передові позиції неподалік від окупованої Горлівки.

Позивний "Док", військовослужбовець Збройних сил України:

В нас кожну ніч єсть, скажем так, война. Нас обстрелюють - ми даємо адекватну відповідь, бо в нас тут такі дистанціїї маленькі, що не можна не давати.

Утім, нас ці позиції зустрічають тишею. Боєць Михайло, який супроводжує нашу знімальну групу, ніби перепрошує за те, що зараз ворог не стріляє.

Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:

Це ізрєдка так буває, чесне слово. В таку пору буває, що іноді вони не стріляють. Бо вони як стріляють, то добре стріляють. Бувало, що ми облаштовували свої позиції, і до нас стріляли ВОГами, РПГ сюди прилітало.

Наш новий знайомий - житомирець зі східним корінням і екзотичним ім'ям - Мірадж.

Мірадж попри свій вік завзятий і досвідчений воїн. У 18-му зазнав тяжкого кульового поранення в плече. Довго лікувався, відновлював моторику та функціональність руки.

Мірадж, військовослужбовець Збройних сил України:

Поначалу в мене рука отказувалась працювати, і я думав вже все , а в ітогє лікарі зробили чудо - я маю змогу далі служити.

Щоб підтримати Міраджа в депресії, друзі зареєстрували його учасником Ігор нескорених - спортивних змагань для військовиків із бойовими травмами.

Ігри для хлопця стали ефективною психологічною реабілітацією.

Мірадж, військовослужбовець Збройних сил України:

После того ранения не хотел ничего...ниякого спорта. А ті змагання - поїхав туди і побачив, що там є хлопці з більшими проблемами. Так що я якось задумався над тим і начав жить дальше.

Нині Мірадж із побратимами готуються до нової фронтової зими. Невдовзі листя опаде, збільшиться зона видимості, а отже, і калібри.