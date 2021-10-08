Компьютер Atari ST 1040 с 1986 года ни разу не сбоил Источник: PCGamer

Владелец кемпинга, голландец Франс Бос, приобрел Atari ST 1040 в 1986 году, чтобы управлять своим бизнесом Camping Bohmerwald. В то время Atari ST обладал впечатляющим оборудованием с 1 МБ оперативной памяти (большинство ПК тогда обладали 512 КБ ОЗУ) и монитором с разверткой 70 Гц, а в Европе машина считалась серьезным профессиональным компьютером.

Предприниматель по сей день использует Atari ST 1040 для управления бронированием мест на кемпинге и регистрации гостей на протяжении многих лет. В последующие годы мужчина регулярно дорабатывал программу, изменяя ее в зависимости развития кемпинга.

Atari ST 1040 работает с 1986 года

Из-за сезонного характера бизнеса Atari ST используется круглосуточно в течение шести месяцев в году. По словам инженера, компьютер за это время ни разу не сбоил.

Забавным моментом является аргумент Боса о том, что ему все еще нравится пользоваться "древним" компьютером, потому что он "запускается мгновенно"

К тому времени, пока современный настольный компьютер загрузится, Atari ST уже выполнит первую задачу.

Любитель ретро-техники также немного модифицировал компьютер, заменив привод для дискет на USB-порт, чтобы в случае необходимости перенести все данные с Atari ST 1040 на современный компьютер и запускать софт для ведения бизнеса через эмулятор Steem SSE.

Но пока, даже спустя 36 лет, Боса полностью устраивает работа устройства и менять его на другое предприниматель не собирается.

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