Попри збільшення кількості інфікованих, українці зможуть подорожувати до країн ЄС без жодних обмежень - ще два тижні. Рада ЄС ухвалила оновлений перелік держав, громадянам яких дозволено приїздити до Європи.

На початку вересня відомство істотно скоротило так званий "зелений список". А цього разу не вилучило з нього жодної країни. Наразі в переліку 16 держав. Зокрема й Україна.