Українці зможуть подорожувати до ЄС ще два тижні [ Редактировать ]
Попри збільшення кількості інфікованих, українці зможуть подорожувати до країн ЄС без жодних обмежень - ще два тижні. Рада ЄС ухвалила оновлений перелік держав, громадянам яких дозволено приїздити до Європи.
На початку вересня відомство істотно скоротило так званий "зелений список". А цього разу не вилучило з нього жодної країни. Наразі в переліку 16 держав. Зокрема й Україна.
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