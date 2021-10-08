Вищий антикорупційний суд досі не обрав запобіжний захід мерові Одеси [ Редактировать ]
Вищий антикорупційний суд досі не обрав запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову. Засідання триває вже понад вісім годин. Міський голова - один із 16 підозрюваних у справі про незаконне привласнення землі в Одесі.
Прокурори САП просять Феміду заарештувати Труханова на два місяці з альтернативою застави у 120 мільйонів гривень. За даними обвинувачів, мер підписував документи й дозволи для оренди або продажу земельних ділянок на аукціоні. За п'ять років цієї злочинної діяльності - збитки перевищують 600 мільйонів гривень.
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Серед них не лише міський голова і його заступник, а й різні чиновники земельних відомств, юридичного департаменту, департаменту комунальної власності, фінансисти, власники компанії-забудовника.
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