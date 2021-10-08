Вищий антикорупційний суд досі не обрав запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову. Засідання триває вже понад вісім годин. Міський голова - один із 16 підозрюваних у справі про незаконне привласнення землі в Одесі.

Прокурори САП просять Феміду заарештувати Труханова на два місяці з альтернативою застави у 120 мільйонів гривень. За даними обвинувачів, мер підписував документи й дозволи для оренди або продажу земельних ділянок на аукціоні. За п'ять років цієї злочинної діяльності - збитки перевищують 600 мільйонів гривень.