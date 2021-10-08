Англійський футбольний клуб "Ньюкасл" - у центрі політичного скандалу. Команду щойно придбав інвестиційний фонд Саудівської Аравії. І якщо вболівальники - на сьомому небі від щастя, то правозахисники називають це угодою з дияволом. Чому? Дізналася Світлана Чернецька.

Новина про купівлю улюбленої команди стала для вболівальників справжнім святом. Вони, не домовляючись, зібралися біля стадіону, щоб порадіти гуртом. Клуб "Ньюкасл Юнайтед" - один з найбільших в країні й має понад столітню історію. Але останніми роками команді ледь вдається втриматися в Прем'єр-лізі. Вона на передостанньому місці в турнірній таблиці.

Уболівальник футбольного клубу "Ньюкасл Юнайтед":

Я на сьомому небі від щастя. Цього моменту чекав чотирнадцять років. І справа не в грошах, ідеться про надію. Зокрема, на те, що прийдемо на гру й наша команда заб'є гол! Це новий старт.

Фани сподіваються, що завдяки важким гаманцям саудитів у клуб поллються інвестиції й він таки вибереться з тривалої кризи. У всіх минулих невдачах уболівальники звинувачують попереднього власника клубу - мільярдера Марка Ешлі. Той не надто переймався долею команди й не вкладав у неї коштів. Продати намагався кілька останніх років. Тож пропозиція із Саудівської Аравії стала для Ешлі дуже доречною. Щоправда, його радості та ейфорії вболівальників не поділяють правозахисники.

Фелікс Джейкенс речник організації "Міжнародна амністія":

Абсурдно, що люди, звинувачені у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, грошима можуть прокласти шлях до верхівки англійського футболу. Це очевидна спроба саудівського уряду завдяки спорту та гламуру Прем'єр-ліги відбілити свою жахливу репутацію. Вболівальники мусять задуматися щодо ситуації з правами людини, жінок і представників ЛГБТ-спільноти в Саудівській Аравії та не мовчати про ці порушення.

Правозахисники закликають Прем'єр-лігу переглянути критерії схвалення таких угод. І брати до уваги питання щодо порушення прав людей. Утім, у корпорації кажуть, що отримали юридичні гарантії від саудівського уряду - не втручатися в управління клубом.

Шарлотт Робсон, член правління трасту вболівальників "Ньюкасл Юнайтед":

Усе, чого хочуть уболівальники - щоб їхня команда перемагала. І якщо ці гроші допустили до Прем'єр-ліги, то до фанатів не має бути жодних питань. Звісно, ми продовжуватимемо боротися з дискримінацією в усіх проявах і особисто ми вважаємо жахливим зловживання правами людей.

Новий власник клубу - найбагатший приватний фонд у світі, суверенний інвестиційний фонд Саудівської Аравії. Його контролює спадкоємний принц Мухаммед бін Салман. Серед іншого, американська розвідка вважає його причетним до жорстокого вбивства журналіста Джамаля Хашоггі, який критикував владу країни.

Завдяки новому власникові "Ньюкасл Юнайтед" став найбагатшим клубом англійської Прем'єр-ліги. Грошей у нього тепер утричі більше, аніж у всіх решти 20 команд разом узятих. Утім, ця історія точно матиме продовження. Адже не виключено, що до перевірки угоди з купівлі залучать незалежного регулятора.