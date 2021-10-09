Вакцинувати вакцинованого. У Миколаєві чоловік вимагає щепити його проти коронавірусу. Та йому відмовляють. Адже, за даними електронної системи, він вже отримав обидві дози вакцини. Виявилося, що відповідні документи чоловік купив.

Чи понесе тепер відповідальність та чи зможе захистити своє здоров'я, дізнавалася Марина Михайловська.

Представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини Вадим Жепало розповідає про поневіряння свого клієнта. Той зателефонував і поскаржився на відмову в щепленні проти коронавірусу. Виявилося, що свого часу сертифікат чоловік просто... купив! Тоді він і не думав, що колись ковід його ледь не вб'є.

Вадим Жепало - регіональний координатор уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Миколаївській області:

Він звернувся до свого знайомого, щоб отримати сертифікат про вакцинацію. Сертифікат йому було надано. Після цього він захворів. А коли вилікувався і звернувся до медичного закладу, йому повідомили про те, що він знаходиться в базі даних як особа, що вже пройшла вакцинацію.

Оприлюднити свої дані чоловік не захотів, утім як і писати офіційну заяву.

Вадим Жепало, регіональний координатор уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Миколаївській області:

Говорити зараз про порушення прав цієї людини не доводиться. Якщо тільки він офіційно не звернеться, офіційно почне вимагати перевірки від органів правопорядку.

Зробити щеплення людині, яка вже є в реєстрі вакцинованих, неможливо - пояснюють медики.

Сімейний лікар може побачити в електронному реєстрі, чи є вакцина в пацієнта, чи він невакцинований.

Інформацію, внесену до бази, лікар підтверджує власним електронним ключем. А робити щеплення повторно - підстав немає.

Вікторія Заміхановська, головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги №3 Миколаївської міськради:

Ми бачимо, пацієнт у базі даних щеплений. Ми ніяк не можемо зробити більше двох щеплень. Які в нього занесені в реєстр. Кожен день до 17 години всі мобільні бригади звітують, в Міністерство охорони здоров'я іде інформація про проведену кількість доз.

Купівля ковідного сертифікату, як і його оформлення, є злочином. І відповісти за нього мають усі причетні.

Наталія Іванюк, юрист Миколаївського місцевого Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги:

Санкція статті передбачає менш суворе покарання для людей, які використовують довідки. Це штраф від 850 грн до обмеження волі до двох років. Для лікаря санкція статті більш сувора.

Подібними випадками наразі активно займаються кіберполіція разом із МОЗ. Вони констатують: по Україні майже дві тисячі громадян придбали липові сертифікати. А кримінальних проваджень зареєстровано майже пів тисячі. Та справа тут не лише в підробці документів, а в тому, що такі ігри з паперами можуть коштувати життя.