Коли немає дощів, а в степу дмуть сильні вітри, ворог береться за сірники.

Не те що миру, навіть перемир'я на Донбасі поки нема. Щодня нові обстріли. Наш воєнкор Руслан Смєщук провів цю ніч в окопах разом із українськими армійцями. Його репортаж із передової позиції біля Золотого - далі.

Це передова біля Золотого. За кілька кілометрів - пункт пропуску на непідконтрольну територію. А на ньому і спостерігачі, і камери. Але попри це селище - традиційно гарячий напрямок. З першими сутінками тут теж стріляють.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Зараз на фронті є таке правило - хочеш зняти бойові дії, обстріли армійських позицій приїжджай надвечір, або вночі. Адже у цей час спостерігачі ОБСЕ вже не працюють на лінії і починаються простріли.

Поки сутеніє, хлопці розповідають про нову-стару тактику супротивника. Коли немає дощів, а в степу дмуть сильні вітри, ворог береться за сірники.

Позивний "Алабай", військовослужбовець Збройних сил України:

Сегодня у нас поля горели здеся перед позициями. Сепарня запалили поля. Благо, что у нас ветер подул на соседнюю позицию.

А відстань до ворожих позицій така, що можна навіть перегукуватися із супротивником.

Полчаса назад они вылазили, кричат, контакт пытаются наладить - ха ха. А шо кричать?

Але до певного моменту ти не усвідомлюєш, наскільки тут близько до ворожих окопів. Допоки на звук наших розмов не прилітає реактивна граната.

Після такого починаємо поводитися тихіше.

Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:

Запрос тішіни днем роблять, а вечером от таке проісходить. Стріляють постоянно.

З настанням вечора переводимо камеру в інфрачервоний режим.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Зараз на годиннику початок восьмої, на позиціях вже повна темрява. І що дуже цікаво - зараз тут повна тиша. Взагалі. Таке дуже рідко буває і цікаво, наскільки довго ця тиша протримається.

Бо вчора і позавчора приблизно у такий самий час тут в окопах голови підняти не могли.

А вже незабаром передова починає гриміти.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Тиша протрималася недовго, хвилин 40. Супротивник почав обстрілювати позиції з кулемета, а після того, як вояки почали відкривати вогонь у відповідь, по них запрацював ворожий снайпер. Це такі поодинокі простріли бійниць та відкритих місць. Тому треба бути дуже обережним.

Час від часу снайперські кулі б'ють по окопах, укриттях та мішках із піском. Наша камера записала кілька таких влучань.

Камера, звісно, не може передати всіх відчуттів у цей момент. Навіть досвідчені "обстріляні" вояки, починають поводитися вкрай обережно.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

Шось таке тіць. О! Прилет! Уже один був - це снайпера працюють. Не вспів я від бойнички відійти - уже приход був.

Так минає ніч. За місцевими стандартами - відносно тихо і спокійно. Адже на цьому напрямку ворог застосовує і більші калібри.

Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:

Приблизно о сьомій ранку нас почали обстрілювати великими калібрами, 120 і більше.

На фронті не минає й доби без обстрілів. По наших позиціях гатять ворожі міномети, гармати та стрілецька зброя. Тож у штабі ООС наголошують: у таких умовах воякам дозволено відстрілюватись без дозволу з гори.

Олександр Павлюк, командувач Об'єднаних сил: