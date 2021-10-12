Кабмін затвердив нові правила міжобласного пасажирського перевезення [ Редактировать ]
Кабмін затвердив нові правила міжобласного пасажирського перевезення. З 21 жовтня подорожувальники мусять мати документ про вакцинацію, COVID-сертифікат або негативний тест на коронавірус.
Ці вимоги не поширюються на міський транспорт та перевезення в межах однієї області. За наявність документів у водіїв, членів екіпажу та пасажирів - відповідає перевізник.
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