На Буковині влаштували гарбузове царство [ Редактировать ]
На Буковині відкрили незвичну атракцію. Басейн, боулінг, фотозони - геть усе зроблене з гарбузів. Їх аж 50 тонн розмістили на великому полі. Побувала там і наша знімальна група.
На цьому полі під Чернівцями - справжнє гарбузове царство. Тисячі баштанних тут перетворили на цікаві фотозони. Розкладали все протягом трьох тижнів, а ідею підгледіли в Європі.
Валентин Венгринюк, співвласник гарбузового поля у Мамаївцях:
Найбільша виставка гарбузів проводиться в Німеччині - там теж різні фотозони, боулінг з гарбузів, інтерактивні ігри. І ми теж це побачили й рішили щось зробити таке схоже в нас в Чернівцях.
На поле привезли близько п'ятдесяти тонн гарбузів. Половину - із Херсонської області, решту виростили самотужки. Для цього замовили насіння велетенських гарбузів зі Сполучених Штатів. На Буковині вони не прижилися, виросли вдвічі меншими, ніж мали, - до сімдесяти кілограмів. Навіть у будні тут чимало відвідувачів. Особливо щасливі діти.
Емма, відвідувачка гарбузового поля у Мамаївцях:
Нам тута дузе подобається. - Чому? - Бо тута дузе гарно.
Їхні батьки теж не витрачають часу дарма.
Анна, туристка з Кам'янця-Подільського:
В дітей емоцій дуже багато, дуже все чудово, нам дуже подобається тут. Фотографії, думаю, скоро будуть в фейсбуці й ви самі все побачите.
Приїжджають на гарбузове поле цілими класами. Дев'ятий-Бе фотографується для шкільного альбому. Кажуть, світлини на тлі оригінальних фотозон будуть цікавішими, ніж банальні - за партами.
Марк Ангельський, відвідувач гарбузового поля в Мамаївцях:
Нам тут дуже сподобалося. Подивилися в інтернеті, рішили тут зробити фотосесію.
Відвідувачі можуть зіграти в гарбузовий боулінг або відчути себе фермерами. Поплавати в човні поміж гарбузів чи погойдатися на величезній гойдалці. А для гурманів приготували справжній делікатес.
Гарбузова піца. Це рецепт від шеф-повара. Секретний інгредієнт - це гарбуз, по секрету.
І смачно, і корисно. Гарбуз називають вітамінною бомбою. Він зміцнює зір, сприяє схудненню та покращує роботу серця. А ще особливо актуальний саме зараз, під час пандемії коронавірусу.
Ігор, відвідувач гарбузового поля в Мамаївцях:
Ми знаємо, що гарбуз дуже сильно підіймає імунітет, тобто впливає позитивно на загальний стан організму. Що являється дуже корисним. Відповідно, смачно, відповідно, позитивно, гарний настрій - що ще треба?
Гарбузове поле на Буковині прийматиме гостей ще два тижні. А потім - баштанні відправлять на перероблення.
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