Макрон та Меркель поспілкувалися з Путіним [ Редактировать ]
Після розмови з Володимиром Зеленським, лідери Німеччини та Франції телефоном поспілкувалися з президентом Росії. Вони закликали Путіна посприяти прогресу у мирних перемовах щодо ситуації на Донбасі.
по теме
Володимир Зеленський обговорив з Емануелем Макроном та Ангелою Меркель підготовку до нормандського саміту.
Вони закликали Путіна посприяти прогресу у мирних перемовах щодо ситуації на Донбасі.
В понедельник, 11 октября, президент России Владимир Путин провел переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Ангелой Меркель
В понедельник, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел важные переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский во время выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце провел брифинг и прокомментировал ряд важных вопросов