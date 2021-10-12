Отставка Разумкова, второй срок и встреча с Путиным: о чем говорил Зеленский на брифинге в Трускавце

Президент Украины Владимир Зеленский во время выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце провел брифинг и прокомментировал ряд важных вопросов